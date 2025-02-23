Сырский назвал количество пораженных в РФ объектов и максимальную дальность дипстрайков
За прошлый год Украина успешно атаковала 377 объектов на территории государства-агрессора, а дальнобойность украинских ударов уже достигла 1700 км. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время форума "Украина. Год 2025".
"Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории. Военные части, склады, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, другие энергетические и логистические объекты, которые Россия использует в войне против нас, являются объектами наших действий", – сказал Сырский.
Он отметил, что украинские дипстрайки по территории РФ уже достигают расстояния 1700 км. Готовятся новые дальнобойные средства.
В 2024 году Силы беспилотных систем ВСУ провели около 130 операций. В общей сложности на территории РФ в 2024-м были успешно поражены 377 объектов.
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