Сырский назвал количество пораженных в РФ объектов и максимальную дальность дипстрайков

Александр Сырский (Фото: Facebook главкома ВСУ)

За прошлый год Украина успешно атаковала 377 объектов на территории государства-агрессора, а дальнобойность украинских ударов уже достигла 1700 км. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время форума "Украина. Год 2025".

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"Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории. Военные части, склады, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, другие энергетические и логистические объекты, которые Россия использует в войне против нас, являются объектами наших действий", – сказал Сырский.

Он отметил, что украинские дипстрайки по территории РФ уже достигают расстояния 1700 км. Готовятся новые дальнобойные средства.

В 2024 году Силы беспилотных систем ВСУ провели около 130 операций. В общей сложности на территории РФ в 2024-м были успешно поражены 377 объектов.