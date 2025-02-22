Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае

Станция задействована в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе

Нефтеперекачивающая станция (Фото: ресурс оккупантов)

В четверг, 20 февраля, Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Военные утверждают, что по объекту оккупантов ударили дроны Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

В Генштабе добавили, что нефтеперекачивающая станция "Нововеличковская" обслуживает нефтепровод Тихорецк – Новороссийск-2. Эти объекты нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

"Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства противовоздушной обороны и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются", – говорится в сообщении.

Собеседник LIGA .net в СБУ сообщил, что удар пришелся по электроподстанции, питающей станцию, в результате чего она была обесточена и произошла аварийная остановка процесса перекачки нефти.

13 февраля 2025 года сообщалось, что Россия потеряла 10% мощностей НПЗ из-за рекордного количества украинских атак дронами.

17 февраля СБУ и Силы спецопераций поразили Ильский НПЗ и станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае.