СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" – источник

Эта станция была одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани

Нефтеперекачивающая станция (Фото: источник в СБУ)

Служба безопасности Украины атаковала дронами нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае и остановила ее работу. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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Отмечается, что "бавовна" произошла 20 февраля. Удар пришелся по электроподстанции 110/35/10 кВ, питающей станцию, в результате чего она была обесточена и произошла аварийная остановка процесса перекачки нефти. Сейчас россияне устанавливают сумму ущерба.

"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждый такой "хлопок" приносит многомиллионный ущерб России и затрудняет обеспечение российской армии топливом", – сообщили в СБУ.

Отмечается также, что сама станция "Нововеличковская" является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани: через нее идет поставка на Афипский и Ильский НПЗ.

13 февраля сообщалось, что Россия потеряла 10% мощностей НПЗ из-за рекордного количества украинских атак дронами.

17 февраля СБУ и Силы спецопераций поразили Ильский НПЗ и нефтяную станцию "Кропоткинская".