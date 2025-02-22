СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" у Краснодарському краї – джерело

Зазначається, що ця станція була однією з ключових для транспортування нафти на Кубані

Нафтоперекачувальна станція (Фото: джерело в СБУ)

Служба безпеки України атакувала дронами нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї та зупинила її роботу. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

Зазначається, що "бавовна" сталася 20 лютого. Удар прийшовся по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить станцію, в результаті чого вона була знеструмлена та відбулася аварійна зупинка процесу перекачування нафти. Зараз росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки Росії та ускладнює забезпечення російської армії паливом", – повідомили в СБУ.

Зазначається також, що сама станція "Нововєлічковская" є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.