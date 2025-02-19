Центр при РНБО: Сизранський нафтозавод у Росії зупинив роботу після атаки дронів – відео

Місцева влада стверджує, що нібито серйозних пошкоджень підприємство не зазнало

Сизранський НПЗ (Фото: Wikipedia)

У ніч проти 19 лютого невідомі безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Росії, після чого підприємство зупинило роботу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

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Близько 02:00 за місцевим часом (збігається з часом за Києвом) губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив, що безпілотники атакували Сизранський НПЗ.

"На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – написав очільник російського регіону.

Згодом він додав, що ситуація на підприємстві "на контролі". За його словами, наслідки атаки нібито ліквідовані, а серйозних пошкоджень немає.

У місцевих Telegram-каналах розповсюджуються відео, на яких видно пожежу на підприємстві. Станом на ранок НПЗ продовжував горіти, про що свідчать ролики.

Водночас російський пропагандистський ресурс ASTRA із посиланням на власні джерела пише, що НПЗ тимчасово зупинив роботу.

"Пошкоджено установку первинного перероблювання нафти. Безпілотник упав на установку АВТ-6, після чого сталася пожежа на площі 30 квадратних метрів. Підприємство призупинило роботу", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, що підприємство зупинило роботу, підтвердив і Коваленко.

"Сизранський НПЗ вже не працює після атаки", – написав він.

Також Коваленко повідомив, що завод має потужність перероблювання 8,9 млн тонн нафти на рік. Його продукція містить пальне, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

Сызрань, прилет по НПЗ pic.twitter.com/oQL44lxwN6 — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) February 19, 2025

Сызрань. Несколько украинских ударных дронов атаковали нефтеперерабатывающий завод pic.twitter.com/8zUj3WUs0A — Ihor Sauss (V) ™ (@Victor61139501) February 19, 2025