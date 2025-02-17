СБУ та Сили спецоперацій уразили Ільський НПЗ та нафтову станцію "Кропоткінська" – джерело

Ільський НПЗ (Фото: Вікіпедія)

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували дронами Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї РФ. Про це повідомив співбесідник LIGA.net в СБУ.

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За його словами, під ударом опинилися два важливих підприємства, які працюють на російський військово-промисловий комплекс.

У районі Ільського НПЗ зафіксовано не менш як 20 вибухів – на заводі почалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. На підприємстві розміщено шість технологічних установок перероблювання нафти з загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік.

Дрони СБУ уже вражали цей НПЗ у лютому 2024-го – тоді була пошкоджена установка первинного перероблювання нафти вартістю $50 млн, підтвердив співрозмовник.

Також він підтвердив успішну атаку по нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська", яка є найбільшою у Каспійському трубопровідному консорціумі на території Росії.

Унаслідок атаки ця НПС зупинилася і її вивели з експлуатації, наразі перекачування нафти йде в обхід цієї станції, підтвердили у консорціумі.

"Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують пальним ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, яка фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти триватимуть", – наголосив співрозмовник LIGA.net.

Відстань від лінії фронту до Ільського НПЗ – близько 350 км, до НПС "Кропоткінська" – приблизно 400 км.