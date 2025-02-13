У ніч проти 13 лютого Росію масовано атакували безпілотники. Зокрема, прилітало по Липецькій області, повідомив губернатор Ігор Артамонов.

О 03:20 він написав, що регіон зазнав масованого нальоту БпЛА, працюють сили протиповітряної оборони.

Пізніше він повідомив, що зафіксовано падіння "уламків" БпЛА на території двох приватних домоволодінь.

Також "уламки" впали на території Липецької станції аерації, постраждала працівниця підприємства.

Проте роботу станції аерації не порушено, запевняє губернатор.

У низці районів Липецька було зафіксовано відключення електрики, але потім світло повернули.

Вранці Міноборони РФ звітувало про нібито збиті й перехоплені безпілотники – нарахувало 83.

37 БпЛА – над територією Брянської області, по 12 – над Курською та Липецькою, дев'ять – над Тверською, по три – над Бєлгородською, Калузькою, Смоленською та Воронезькою, один – над Ростовською.