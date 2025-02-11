Генштаб підтвердив, що за атакою на Саратов стоїть Україна: уражено НПЗ

Саратовський НПЗ (Фото: Вікіпедія)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу держави-агресора у Саратовській області.

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У ніч проти 11 лютого підрозділи Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, Сил спецоперацій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексне перероблювання нафти.

НПЗ переважно випускає бензин, мазут, дизельне пальне. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство залучене у забезпеченні окупаційної армії РФ.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Зранку вже повідомлялось про атаку безпілотників на різні регіони РФ, зокрема і на Саратов. Міноборони РФ нарахувало 40 нібито збитих або перехоплених дронів.

Губернатор Саратовської області визнав пошкодження промислового підприємства, але пояснив це традиційно для росіян "уламками" нібито збитих БпЛА.