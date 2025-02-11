Атака на Саратов і Енгельс. У Росії горіло і вибухало, але визнають лише "уламки" – відео

У Саратовській області визнали пошкодження промислового підприємства, але не влучанням БпЛА, а нібито уламками

Саратовський НПЗ (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 11 лютого безпілотники атакували в Росії Саратовський нафтопереробний завод і Енгельс. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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"Був атакований Саратовський НПЗ. Це вже не перша атака. Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік", – написав він.

Коваленко наголосив, що цей завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Окрім Саратовського НПЗ, був атакований Енгельс, повідомив він.

Низка російський пропагандистських Telegram-каналів теж повідомляють про атаки і поширюють відео. Щоправда, пожежі внаслідок атак традиційно пов’язують лише з "уламками" нібито збитих дронів.

Міноборони РФ теж традиційно відзвітувало лише про "збиті і перехоплені" безпілотники.

Воєнне відомство Росії стверджує, що протягом ночі засоби протиповітряної оборони перехопили і збили 40 дронів: 18 – над Саратовською областю, 13 – над Ростовською, шість – над Брянською, два – над Волгоградською та один – над Бєлгородською.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про нібито ліквідовані БпЛА і про пошкодження промислового підприємства в Саратові. Каже, оперативники працюють на "місцях падіння уламків".