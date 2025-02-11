Атака на Саратов и Энгельс. В РФ горело и взрывалось, но признают лишь "обломки" – видео

В Саратовской области признали повреждение промышленного предприятия, но не попаданием БпЛА, а якобы обломками

Саратовский НПЗ (Фото - Википедия)

В ночь на 11 февраля беспилотники атаковали в России Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Энгельс. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Был атакован Саратовский НПЗ. Это уже не первая атака. Саратовский нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки составляет 7 миллионов тонн нефти в год", – написал он.

Коваленко подчеркнул, что этот завод играет немаловажную роль в обеспечении армии РФ топливом. Еще во время Второй мировой войны он являлся критическим для военной логистики, а сегодня остается важным элементом топливного снабжения.

Кроме Саратовского НПЗ был атакован Энгельс, сообщил он.

Ряд российских пропагандистских Telegram-каналов тоже сообщают об атаках и распространяют видео. Однако пожары в результате атак традиционно связывают только с "обломками" якобы сбитых дронов.

Минобороны РФ тоже традиционно отчиталось лишь о "сбитых и перехваченных" беспилотниках.

Военное ведомство России утверждает, что в течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 40 дронов: 18 – над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о якобы ликвидированных БпЛА и о повреждениях промышленного предприятия в Саратове. Говорит, оперативники работают на местах "падения обломков".