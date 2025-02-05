Генштаб подтвердил поражение нефтезавода в Краснодарском крае России

В результате попадания на объекте оккупантов возник пожар

НПЗ в России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 5 февраля Силы обороны поразили нефтеперерабатывающее предприятие на территории Краснодарского края России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Служба безопасности Украины во взаимодействии с подразделениями ВСУ ударила по предприятию "Албашнефть".

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ", он привлечен к поставкам бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", находившемуся на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели.

Россияне жаловались на атаку дронов на ООО "Албашнефть". Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противовоздушная оборона якобы сумела отразить ее. Однако, по его словам, из-за падения обломков на резервуар начался пожар. Соответствующие видео публикуют местные паблики.