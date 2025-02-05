В России пожаловались на атаку дронов. В Краснодарском крае горит нефтебаза – видео
Ночью 5 февраля была якобы атакована дронами нефтебаза в Краснодарском крае. Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев заявил, что произошло возгорание.
По его словам, противовоздушная оборона якобы смогла отразить беспилотную атаку. Однако "обломки дрона" упали на резервуар с "незначительными остатками нефтепродуктов" на нефтебазе в станице Новоминской Каневского района.
По неподтвержденной информации из пропагандистких Telegram-каналов, речь идет об ООО "Албашнефть".
На нефтебазе начался пожар второго ранга сложности. Для ликвидации "незначительного возгорания" привлекли 55 спасателей и 19 единиц спецтехники.
Глава Каневского района Александр Герасименко заявил, что пожар удалось локализовать, пострадавших по предварительным данным нет.
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