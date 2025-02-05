У Росії поскаржилися на атаку дронів. У Краснодарському краї горить нафтобаза – відео

Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї (Фото: t.me/supernova_plus)

Вночі 5 лютого була нібито атакована дронами нафтобаза у Краснодарському краї. Губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що сталося загоряння.

За його словами, протиповітряна оборона нібито змогла відбити безпілотну атаку. Однак "уламки дрона" впали на резервуар із "незначними залишками нафтопродуктів" на нафтобазі у станиці Новомінській Канівського району.

За непідтвердженою інформацією із пропагандистських Telegram-каналів, йдеться про ТОВ "Албашнєфть".

На нафтобазі розпочалася пожежа другого рангу складності. Для ліквідації "незначного займання" залучили 55 рятувальників та 19 одиниць спецтехніки.

Голова Канівського району Олександр Герасименко заявив, що пожежу вдалося локалізувати, постраждалих за попередніми даними немає.