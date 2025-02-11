Генштаб подтвердил, что за атакой на Саратов стоит Украина: поражен НПЗ

Саратовский НПЗ (Фото: Википедия)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода государства-агрессора в Саратовской области.

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В ночь на 11 февраля подразделения Сил беспилотных систем, Главного управления разведки, Сил спецопераций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти.

НПЗ в основном выпускает бензин, мазут, дизельное горючее. Всего – более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии РФ.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", – сказано в сообщении.

Утром уже сообщалось об атаке беспилотников на разные регионы РФ, в том числе и на Саратов. Минобороны РФ насчитало 40 якобы сбитых или перехваченных дронов.

Губернатор Саратовской области признал повреждение промышленного предприятия, но объяснил это традиционно для россиян "обломками" якобы сбитых БпЛА.