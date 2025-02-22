Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї

Станція залучена у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили в Генштабі

Нафтоперекачувальна станція (Фото: ресурс окупантів)

У четвер, 20 лютого, Сили оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Військові стверджують, що по об’єкту окупантів вдарили дрони Служби безпеки України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

У Генштабі додали, що нафтоперекачувальна станція "Нововеличківська" обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2. Ці об’єкти нафтоперекачувальної інфраструктури залучені у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби протиповітряної оборони та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що удар прийшовся по електропідстанції, яка живить станцію, внаслідок чого вона була знеструмлена та відбулося аварійне зупинення процесу перекачування нафти.