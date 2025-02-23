Сирський назвав кількість уражених у Росії об'єктів і максимальну дальність діпстрайків

Головком ЗСУ перелічив об'єкти, які є цілями для українських військових

Олександр Сирський (Фото: Facebook головкома ЗСУ)

За минулий рік Україна успішно атакувала 377 об’єктів на території держави-агресорки, а далекобійність українських ударів сягнула вже 1700 км. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Б’ємо ворога на відстані, нарощуємо удари по його території. Військові частини, склади, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи, інші енергетичні та логістичні об’єкти, які Росія використовує у війні проти нас, є об’єктами наших дій", – сказав Сирський.

Він зазначив, що українські діпстрайки по території РФ уже сягають відстані 1700 км. Готуються нові далекобійні засоби.

Протягом 2024 року Сили безпілотних систем ЗСУ провели близько 130 операцій. Загалом на території РФ у 2024-му було успішно уражено 377 об’єктів.