Росію масовано атакували "уламки" безпілотників: прилітало по курортному Туапсе – фото, відео

Тупасе (Фото:- wikipedia.org)

У ніч проти 26 лютого невідомі безпілотники атакували російське курортне місто Туапсе у Краснодарському краї. Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, а місцеві пабліки поширюють відповідні відео.

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За даними російських Telegram-каналів, у місті було чути "понад 40 вибухів". За попередніми даними, ціллю безпілотників був місцевий порт.

Губернатор написав про пошкодження внаслідок атаки нібито лише цивільних об’єктів – і лише через "уламки".

Він пише, що у Темрюкському районі вибило шибки у приватному будинку у станиці Старотитарівській, пошкодило дах ще одного домоволодіння у селищі Стрілка.

У Туапсе пошкоджено приватний будинок, почалася пожежа.

Фото з російських пабліків

Фото з російських пабліків

У селі Джигинка під Анапою "уламки" БпЛА впали поряд із приватним будинком, пошкоджено господарську споруду, пише Кондратьєв.

Міноборони РФ нарахувало протягом ночі 128 нібито збитих або перехоплених БпЛА: 83 – над територією Краснодарського краю, 30 – над тимчасово окупованим Кримом, вісім – над Азовським морем, п'ять – над Чорним, по одному – над Брянською і Курською областями.

24 лютого Генштаб підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

Це була вже третя атака по цьому НПЗ впродовж місяця.

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