Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і ще одному стратегічному об'єкту Росії
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.
Ураження завдали підрозділи Сил безпілотних систем і Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Відомо про щонайменше п’ять вибухів у районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинного перероблювання нафти ЕЛОУ АТ-6.
Результати ураження уточнюються.
Окрім того, 23 лютого підрозділи Сил безпілотних систем уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області.
- 24 січня 2025 року була одна з наймасованіших атак на Росію. Під удар, зокрема, потрапив Рязанський нафтопереробний завод і Ново-Рязанська ТЕЦ.
- Два дні потому Рязанський НПЗ знову був під атакою.
- 27 січня стало відомо, що завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників.
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