Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і ще одному стратегічному об'єкту Росії

Ураження завдали підрозділи Сил безпілотник систем разом із ГУР та іншими частинами Сил оборони

Рязанський НПЗ (Фото: wikipedia)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

Ураження завдали підрозділи Сил безпілотних систем і Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Відомо про щонайменше п’ять вибухів у районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинного перероблювання нафти ЕЛОУ АТ-6.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, 23 лютого підрозділи Сил безпілотних систем уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області.

24 січня 2025 року була одна з наймасованіших атак на Росію. Під удар, зокрема, потрапив Рязанський нафтопереробний завод і Ново-Рязанська ТЕЦ.

Два дні потому Рязанський НПЗ знову був під атакою.

27 січня стало відомо, що завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників.

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