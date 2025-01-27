Reuters: Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після дронових атак

Рязанський НПЗ – один з найбільших у Росії

Рязанський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Рязанський нафтопереробний завод в Росії призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Вони розповіли, що було підпалено сховище нафти на заводі. Серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок із продуктів перероблення.

"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, перероблення нафти припинилося", – зазначив один зі співрозмовників.

Водночас інший співрозмовник уточнив, що навантаження нафтопродуктів припинено з п'ятниці, 24 січня. Також він підтвердив, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи нафтопереробного заводу.

Співрозмовники додали, що інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.

Російська компанія "Роснєфть" не відповіла на запит журналістів про коментарі.

У матеріалі йдеться, що у 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн метричних тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% загального перероблення Росії.

У ніч проти 24 січня 2025 року Служба безпеки України разом із Силами спецоперацій уразили нафтозавод у Рязані.

26 січня Генштаб ЗСУ підтвердив повторне ураження Рязанського нафтопереробного заводу.