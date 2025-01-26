Військові підтвердили повторне ураження Рязанського НПЗ – одного з найбільших у країні

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Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив повторне ураження Рязанського нафтопереробного заводу в ніч проти 26 січня. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони та розвідки заявив, що енергооб'єкт належить російській компанії "Роснєфть".

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За даними військових, Рязанський НПЗ було уражено вдруге за тиждень. Він входить в четвірку найбільших нафтопереробних заводів країни-агресора та виробляє зокрема дизельне пальне й реактивне паливо ТС-1.

Раніше російська воєнна пропаганда повідомила, що в ніч проти 26 січня у Рязанській області лунали вибухи. Губернатор Павло Малков підтвердив факт атаки, водночас про влучання на території НПЗ нічого не сказав.

Співрозмовник LIGA.net зазначив, що місцеві правоохоронці швидко оточили район НПЗ з метою не допустити до території численних очевидців, що могли підтвердити точність влучання дронів, як це було попереднього разу, у ніч проти 24 січня.

У ніч проти 21 січня 2025 року Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод.

Міноборони РФ нарахувало тоді понад пів сотні нібито збитих БпЛА, під атакою було шість регіонів.