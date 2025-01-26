Военные подтвердили повторное поражение Рязанского НПЗ – одного из крупнейших в стране

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил повторное поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 26 января. Собеседник LIGA.net в Силах обороны и разведки заявил, что энергообъект принадлежит российской компании "Роснефть".

По данным военных, Рязанский НПЗ был поражен второй раз за неделю. Он входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора и производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Ранее российская военная пропаганда сообщила, что в ночь на 26 января в Рязанской области раздавались взрывы. Губернатор Павел Малков подтвердил факт атаки, в то же время о попадании на территории НПЗ ничего не сказал.

Собеседник LIGA.net отметил, что местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ с целью не допустить к территории многочисленных очевидцев, что могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в прошлый раз, в ночь на 24 января.

В ночь на 21 января 2025 года Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, в частности нефтебазу и авиационный завод.

Минобороны РФ насчитало тогда более полусотни якобы сбитых БПЛА, под атакой было шесть регионов.