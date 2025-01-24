Підтверджено українську атаку на об'єкти під Рязанню і Брянськом: деталі від джерела

На рязанському НПЗ палають мінімум три резервуари, а завод у Брянську призупинив роботу

Пожежа в Рязані (скрин відео)

Служба безпеки України разом із Силами спеціального призначення уразили один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – рязанський і теплоелектростанцію в цьому ж регіоні. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Ніч проти 24 січня в Росії була "вибуховою" – безпілотники атакували потужності Рязанської нафтопереробної компанії. Зазначається, що це один із найбільших НПЗ у Росії, який переробляє 17 млн тонн нафти на рік.

"Там палають мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочищення дизельного пального та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів", – повідомив співрозмовник.

Також дрони СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та рязанську ТЕЦ. "Дронові санкції" проти підприємств російського військово-промислового комплексу та нафтового сектору триватимуть, підкреслив співрозмовник.

У Генштабі підтвердили цю атаку і повідомили, що також було уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. За даними голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, завод призупинив роботу.

Це одне із ключових російських підприємств, яке виробляє мікросхеми та компоненти, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М" та "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400 і в бортовій електроніці бойових літаків.

"Результати ураження уточнюються. Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію Росії пально-мастильними матеріалами та військовою технікою, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", – підкреслили у Генштабі.

У ніч проти 21 січня Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод.