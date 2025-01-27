Reuters: Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после дроновых атак

Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России

Рязанский НПЗ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что было подожжено хранилище нефти на заводе. Среди поврежденного оборудования – железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов переработки.

"Повреждено железнодорожное погрузочное оборудование. Нагрузок на железной дороге не было, переработка нефти прекратилась", – отметил один из собеседников.

В то же время другой собеседник уточнил, что погрузка нефтепродуктов прекращена с пятницы, 24 января. Также он подтвердил, что отсутствие погрузки является причиной прекращения работы нефтеперерабатывающего завода.

Собеседники добавили, что другие нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут вмешаться в поставки топлива.

Российская компания "Роснефть" не ответила на запрос журналистов о комментариях.

В материале говорится, что в 2024 году Рязанский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 млн метрических тонн (262 000 баррелей в сутки), или почти 5% общей переработки России.

В ночь на 24 января 2025 года Служба безопасности Украины вместе с Силами спецопераций поразили нефтезавод в Рязани.

26 января Генштаб ВСУ подтвердил повторное поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода.