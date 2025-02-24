Рязань знову атакували "уламки", пропагандисти кажуть про третє за місяць влучання в НПЗ

Губернатор пише про займання на території одного з підприємств, але нібито через "уламки"

Рязанський НПЗ (Ілюстративне фото: росЗМІ)

У ніч проти 24 лютого безпілотники атакували російську Рязань. Російські пропагандисти стверджують, що ціллю був Рязанський нафтопереробний завод.

Пропагандистський Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів пише, що вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. Також ширяться фото і відео з місця пожежі.

Таким чином Рязанський НПЗ було атаковано вже втретє з початку 2025 року – прилітало також 24 і 26 січня.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що російська протиповітряна оборона знищила два БпЛА над регіоном.

Традиційно для російської влади він не визнає влучань, а говорить лише про "уламки".

"Через падіння уламків сталося займання на території одного підприємства", – написав він.

Міноборони РФ загалом нарахувало 22 нібито збитих або перехоплених БпЛА за ніч, найбільше – над Орловською областю.

24 січня 2025 року була одна з наймасованіших атак на Росію. Під удар, зокрема, потрапив Рязанський нафтопереробний завод і Ново-Рязанська ТЕЦ.

Два дні потому Рязанський НПЗ знову був під атакою.

27 січня стало відомо, що завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників.

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