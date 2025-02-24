Рязань снова атаковали "обломки", пропагандисты пишут о третьем за месяц попадании в НПЗ
В ночь на 24 февраля беспилотники атаковали российскую Рязань. Российские пропагандисты утверждают, что целью был Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
Пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что взрывы прогремели в Рязани в районе НПЗ. Также распространяются фото и видео с места пожара.
Таким образом Рязанский НПЗ был атакован уже третий раз с начала 2025 года – прилетало также 24 и 26 января.
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что российская противовоздушная оборона уничтожила два БпЛА над регионом.
Традиционно для российских властей он не признает попаданий, а говорит лишь об "обломках".
"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия", – написал он.
Минобороны РФ в общей сложности насчитало 22 якобы сбитых или перехваченных БпЛА за ночь, больше всего – над Орловской областью.
- 24 января 2025 года была одна из самых массированных атак на Россию. Под удар, в частности, попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанская ТЭЦ.
- Два дня спустя Рязанский НПЗ снова был под атакой.
- 27 января стало известно, что завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
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