Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ и еще одному стратегическому объекту России

Поражение нанесли подразделения Сил беспилотник систем вместе с ГУР и другими составляющими Сил обороны

Рязанский НПЗ (Фото: wikipedia)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, задействованному в обеспечении оккупационной армии РФ.

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Поражение нанесли подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Известно о минимум пяти взрывах в районе цели. Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Результаты поражения уточняются.

Кроме того, 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем поразили нефтебазу – зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области.

24 января 2025 года была одна из самых массированных атак на Россию. Под удар, в частности, попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанская ТЭЦ.

Два дня спустя Рязанский НПЗ снова был под атакой.

27 января стало известно, что завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

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