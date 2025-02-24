Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ и еще одному стратегическому объекту России
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, задействованному в обеспечении оккупационной армии РФ.
Поражение нанесли подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Известно о минимум пяти взрывах в районе цели. Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.
Результаты поражения уточняются.
Кроме того, 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем поразили нефтебазу – зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области.
- 24 января 2025 года была одна из самых массированных атак на Россию. Под удар, в частности, попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанская ТЭЦ.
- Два дня спустя Рязанский НПЗ снова был под атакой.
- 27 января стало известно, что завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
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