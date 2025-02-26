Генштаб: Сили оборони уразили два аеродроми росіян в Криму
У ніч проти 26 лютого Сили оборони завдали ударів по об’єктах окупантів у Краснодарському краї Росії та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Операцію здійснили бійці Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
За даними військових, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" (біля селища Новофедорівка в Євпаторійському районі) і "Кача" (місто Севастополь) в тимчасово окупованому Криму, а також Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.
У Генштабі зазначили, що Туапсинський НПЗ здійснює перероблювання нафти заявленим обсягом 12 млн тонн на рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів йде на експорт.
Також підприємство активно залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.
Результати ураження уточнюються.
- 24 лютого 2025 року Генштаб підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.
- 26 лютого співрозмовник LIGA.net в українській розвідці повідомив, що Сили оборони вдарили по морському порту і НПЗ у російському Туапсе.