Генштаб: Сили оборони уразили два аеродроми росіян в Криму

Під атакою опинилися аеродроми окупантів "Саки" та "Кача"

Аеродром в окупованому Криму (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У ніч проти 26 лютого Сили оборони завдали ударів по об’єктах окупантів у Краснодарському краї Росії та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Операцію здійснили бійці Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За даними військових, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" (біля селища Новофедорівка в Євпаторійському районі) і "Кача" (місто Севастополь) в тимчасово окупованому Криму, а також Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

У Генштабі зазначили, що Туапсинський НПЗ здійснює перероблювання нафти заявленим обсягом 12 млн тонн на рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів йде на експорт.

Також підприємство активно залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.

Результати ураження уточнюються.