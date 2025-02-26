Україна вдарила по порту та нафтопереробному заводу у російському Туапсе – джерело

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони вдарило по морському порту і нафтопереробному заводу у російському Туапсе. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

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За його даними, під час нічного дронового удару на Туапсинському НПЗ пролунало не менш ніж 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

Російська влада визнала факт атаки на місто, місцеві жителі публікували кадри з наслідками ураження й повідомляли про удари по місцевому морському порту.

Співбесідник наголосив, що комплекс уражених об'єктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики армії окупантів. Нафтоналивний термінал у Туапсе є одним з найбільших у Росії, а місцевий порт – один з ключових вантажних портів на Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв'язаним з залізничною мережею, котра дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів країни-агресора.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомляв, що цей порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики росіян: використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального, забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема й тих, що використовуються у війні проти України.

24 лютого Генштаб підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

Це була вже третя атака по цьому НПЗ впродовж місяця.