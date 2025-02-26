Украина ударила по порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе – источник

Иллюстративное фото: ГУР

Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны ударило по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

По его данным, во время ночного дронового удара на Туапсинском НПЗ раздалось не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Российские власти признали факт атаки на город, местные жители публиковали кадры с последствиями поражения и сообщали об ударах по местному морскому порту.

Собеседник подчеркнул, что комплекс пораженных объектов играет немаловажную роль в обеспечении военной логистики армии оккупантов. Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а местный порт – один из ключевых грузовых портов на Черном море, также логистический хаб, связанный с железнодорожной сетью, позволяющей транспортировать грузы из центральных и южных регионов страны-агрессора.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщал, что этот порт играет важную роль в поддержке военной логистики россиян: используется для перевозки техники, боеприпасов и горючего, обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в том числе тех, которые используются в войне против Украины.

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