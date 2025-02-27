Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Запорізькій області

Зазначається, що бойові спроможності ворога зменшилися після удару

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Сили оборони уразили 25 лютого командно-спостережний пункт росіян у Запорізькій області. Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

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Свій командний пункт окупанти з 1429 мотострілецького полку облаштували у житловій будівлі біля села Копані Запорізької області. Звідти ж ворог запускав дрони.

Зазначається, що після високоточного удару по будівлі суттєво зменшилися спроможності ворога "тероризувати українське мирне населення".

"Повітряні сили ЗСУ продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури доти, доки Російська Федерація не виведе свої війська з суверенної території України", – підкреслили у Генштабі.

Окуповане село Копані розташоване в Пологівському районі поруч із селом Роботине та приблизно в 80 км від Запоріжжя.

Скриншот мапи

11 лютого Генштаб підтвердив, що за атакою на Саратов стоїть Україна: уражено НПЗ.

22 лютого було уражено нафтоперекачувальну станцію росіян у Краснодарському краї, Генштаб підтвердив удар.