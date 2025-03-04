ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області – Генштаб

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 3 березня, Сили оборони вдарили по командному пункту росіян на території Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії Збройних сил Росії в населеному пункті Калініна Донецької області.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії.

"Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури", – наголосили в Генштабі.

3 лютого 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії у Курській області.

25 лютого Сили оборони уразили командно-спостережний пункт росіян у Запорізькій області.