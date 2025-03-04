ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області – Генштаб
У понеділок, 3 березня, Сили оборони вдарили по командному пункту росіян на території Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії Збройних сил Росії в населеному пункті Калініна Донецької області.
Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії.
"Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури", – наголосили в Генштабі.
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