Генштаб: Сили оборони уразили в Росії нафтоперекачувальну інфраструктуру та НПЗ
У ніч проти 4 березня Сили оборони уразили низку об’єктів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
У ніч проти вівторка Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали ураження по низці важливих об’єктів окупантів.
У Ростовській області РФ уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, залучену у забезпеченні російської армії. Зафіксовано потужні вибухи та пожежу на території цілі.
Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. На підприємстві зафіксовано пожежу.
У Генштабі зазначили, що є інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області.
Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.
Водночас Міноборони РФ традиційно відзвітувало лише про нібито знищені й перехоплені БпЛА – нарахувало 18.
Так, 10 безпілотників було нібито знищено або перехоплено над Ростовською областю, три – над Воронезькою, два – над Самарською і по одному – над Курською, Бєлгородською й Астраханською.
- 19 лютого 2025 року Сизранський НПЗ вже був під атакою БпЛА, після чого зупинив роботу.
- У ніч проти 3 березня в російській Уфі за понад 1300 кілометрів від України спалахнув нафтопереробний завод.