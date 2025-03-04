Вночі Росія потерпала від атаки безпілотників: вибухало і горіло у Сизрані – відео

Сизранський НПЗ (Фото: Wikipedia)

У ніч проти 4 березня Росія знову опинилась під атакою безпілотників, зокрема, у Сизрані Самарської області завдано удару по промисловому підприємству. Про це повідомив губернатор В’ячеслав Федорищев.

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Він не уточнює, яке саме підприємство зазнало атаки, проте російські пропагандисти кажуть, що під ударом був Сизранський нафтопереробний завод – вдруге за два тижні.

Федорищев стверджує, що російські сили протиповітряної оборони нібито знищили безпілотники, і застеріг від "фейків".

Проте на відео з місця події можна спостерігати вибухи і пожежу.

Водночас Міноборони РФ теж традиційно звітує лише про нібито знищені і перехоплені БпЛА – нарахувало 18.

Так, 10 безпілотників було нібито знищено або перехоплено над Ростовською областю, три – над Воронезькою, два – над Самарською і по одному – над Курською, Бєлгородською і Астраханською.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що атакований Сизранський НПЗ у Самарській області має потужність перероблювання 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.

Його продукція – паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із західного Сибіру та Самарської області.

Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики окупаційних військ, зазначив Коваленко.

Кілька тижнів тому, 19 лютого, цей завод вже був під атакою БпЛА, після чого зупинив роботу.

Також Сизранський НПЗ горів після атаки дронів минулого року, в ніч проти 16 березня 2024-го.