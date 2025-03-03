Спалахнув нафтопереробний завод в Уфі: ворог заявляє про атаку безпілотників – відео

Уфимський НПЗ (Фото: одна з російських держкорпорацій)

У ніч проти 3 березня в російській Уфі за понад 1300 кілометрів від України спалахнув нафтопереробний завод. Місцеве Міністерство надзвичайних справ пов'язало пожежу з технологічним процесом, але російські пропагандисти заявляють про атаку безпілотників.



Міністерство оборони Росії у ранковому зведенні про нібито збиття або перехоплення БпЛА не згадує про столицю Башкортостану – Уфу. Пише про сім безпілотників – у Липецькій, Ростовській і Бєлгородській областях.



МНС Башкортостану повідомило про пожежу на території Уфимського нафтопереробного заводу о 03:38, коли вона вже була нібито локалізована. Спалахнуло в районі печі спалювання.



О 06:41 відкрите горіння на території заводу було начебто ліквідоване, в МНС заявили про "технологічний процес", що нібито спричинив пожежу.



Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав, що "невідомі безпілотники" атакували Уфимський НПЗ – один із найбільших у РФ.



Його продукція містить авіаційне паливо, дизельне пальне для військової техніки та мастильні матеріали, які необхідні для експлуатації бронетехніки, авіації та автотранспорту.



Потужність нафтопереробного комплексу Уфи, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 млн тонн нафти на рік.



Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами перероблення регіон Башкортостан входить до п'ятірки нафтопереробних центрів РФ.



Судячи з повідомлень російських Telegram-каналів, пожежу на НПЗ могли спричинити безпілотники, один з них фіксували о 23:38 за київським часом. Місцеві жителі сприйняли вибух за землетрус, бо його було відчутно у квартирах поруч з підприємством.

Влада Уфи події не коментувала.

26 лютого співрозмовник LIGA.net в українській розвідці повідомив, що Сили оборони вдарили по морському порту і НПЗ у російському Туапсе.

в українській розвідці повідомив, що Сили оборони вдарили по морському порту і НПЗ у російському Туапсе. Також того дня Україна вгатила по військових аеродромах "Саки" і "Кача" у тимчасово окупованому Криму.

У ніч проти 28 лютого Росію атакували десятки безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Курчатові Курської області, де міг бути склад боєприпасів.