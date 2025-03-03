Загорелся нефтеперерабатывающий завод в Уфе: враг заявляет об атаке беспилотников – видео

Уфимский НПЗ (Фото: одна из российских госкорпораций)

В ночь на 3 марта в российской Уфе в более чем 1300 километрах от Украины загорелся нефтеперерабатывающий завод. Местное Министерство по чрезвычайным ситуациям связало пожар с технологическим процессом, но российские пропагандисты заявляют об атаке беспилотников.



Министерство обороны России в утренней сводке о якобы сбивании или перехвате БпЛА не упоминает о столице Башкортостана – Уфе. Пишет о семи беспилотниках – в Липецкой, Ростовской и Белгородской областях.



МЧС Башкортостана сообщило о пожаре на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в 03:38, когда он уже был якобы локализован. Загорелось в районе печи сжигания.



В 06:41 открытое горение на территории завода было якобы ликвидировано, в МЧС заявили о "технологическом процессе", который якобы был причиной пожара.



Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко написал, что "неизвестные беспилотники" атаковали Уфимский НПЗ – один из крупнейших в РФ.



Его продукция включает авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, которые необходимы для эксплуатации бронетехники, авиации и автотранспорта.



Мощность нефтеперерабатывающего комплекса Уфы, который состоит из нескольких предприятий, составляет около 20 млн тонн нефти в год.



Уфа – один из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров РФ.



Судя по сообщениям российских Telegram-каналов, пожар на НПЗ могли вызвать беспилотники, один из них фиксировали в 23:38 по киевскому времени. Местные жители приняли взрыв за землетрясение, потому что он был ощутим в квартирах рядом с предприятием.

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Власти Уфы события не комментировали.

26 февраля собеседник LIGA.net в украинской разведке сообщил, что Силы обороны ударили по морскому порту и НПЗ в российском Туапсе.

в украинской разведке сообщил, что Силы обороны ударили по морскому порту и НПЗ в российском Туапсе. Также в тот день Украина ударила по военным аэродромам "Саки" и "Кача" во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 28 февраля Россию атаковали десятки беспилотников. В частности, взрывы слышали в Курчатове Курской области, где мог находиться склад боеприпасов.