В Россию снова прилетели десятки беспилотников: полыхало в Курчатове – видео

Оккупанты традиционно не сообщают о попадании и все дроны объявляют якобы уничтоженными или перехваченными

Курчатов (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 28 февраля Россию атаковали десятки беспилотников, в том числе дроны прилетели в Курчатов Курской области. Об этом сообщают российские паблики и Минобороны РФ.

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Военное ведомство РФ пишет о 22 якобы перехваченных и уничтоженных БпЛА: восемь – над Орловской областью, семь – над Курской, четыре – над Брянской, два – над Краснодарским краем, один – над Смоленской областью.

В частности, полыхало в Курчастовском районе Курской области, россияне писали, что там якобы есть склад боеприпасов.

Однако никакой информации от местных властей и от украинских сил пока что нет.

24 февраля 2025 года Генштаб подтвердил успешный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вовлеченному в обеспечение оккупационной армии РФ.

26 февраля собеседник LIGA.net в украинской разведке сообщил, что Силы обороны ударили по морскому порту и НПЗ в российском Туапсе.

в украинской разведке сообщил, что Силы обороны ударили по морскому порту и НПЗ в российском Туапсе. Также в тот день Украина ударила по военным аэродромам "Саки" и "Кача" во временно оккупированном Крыму.

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