До Росії знову завітали десятки безпілотників: палало у Курчатові – відео

Окупанти традиційно не повідомляють про влучання і всі дрони оголошують нібито знищеними чи перехопленими

Курчатов (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 28 лютого Росію атакували десятки безпілотників, зокрема дрони завітали до Курчатова Курської області. Про це повідомляють російські пабліки і Міноборони РФ.

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Військове відомство РФ пише про 22 нібито перехоплених та знищених БпЛА: вісім – над Орловською областю, сім – над Курською, чотири – над Брянською, два – над Краснодарським краєм, один – над Смоленською областю.

Зокрема, палало у Курчастовському районі Курської області, росіяни писали, що там нібито є склад боєприпасів.

Однак жодної інформації від місцевої влади або ж від українських сил наразі немає.

24 лютого 2025 року Генштаб підтвердив успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, що залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

26 лютого співрозмовник LIGA.net в українській розвідці повідомив, що Сили оборони вдарили по морському порту і НПЗ у російському Туапсе.

в українській розвідці повідомив, що Сили оборони вдарили по морському порту і НПЗ у російському Туапсе. Також того дня Україна вгатила по військових аеродромів "Саки" і "Кача" у тимчасово окупованому Криму.

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