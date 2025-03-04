Ночью Россия страдала от атаки беспилотников: взрывалось и горело в Сызрани – видео

Сызранский НПЗ (Фото: Wikipedia)

В ночь на 4 марта Россия снова оказалась под атакой беспилотников, в частности, в Сызрани Самарской области нанесен удар по промышленному предприятию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Он не уточняет, какое именно предприятие подверглось атаке, однако российские пропагандисты говорят, что под ударом был Сызранский нефтеперерабатывающий завод – второй раз за две недели.

Федорищев утверждает, что российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили беспилотники, и предостерег от "фейков".

Тем не менее на видео с места происшествия можно наблюдать взрывы и пожар.

В то же время Минобороны РФ тоже традиционно отчитывается лишь о якобы уничтоженных и перехваченных БпЛА – насчитало 18.

Так, 10 беспилотников были якобы уничтожены или перехвачены над Ростовской областью, три – над Воронежской, два – над Самарской и по одному – над Курской, Белгородской и Астраханской.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что атакованный Сызранский НПЗ в Самарской области имеет мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.

Его продукция – топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

Для российской армии НПЗ такого уровня играют немаловажную роль в обеспечении топливом и это часть логистики оккупационных войск, отметил Коваленко.

Несколько недель назад, 19 февраля, этот завод уже был под атакой БпЛА, после чего остановил работу.

Также Сызранский НПЗ горел после атаки дронов в прошлом году, в ночь на 16 марта 2024-го.