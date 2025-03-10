Сырский: В Курской области нет угрозы окружения украинских сил

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас нет угрозы окружения украинских подразделений в Курской области. В настоящее время военачальник работает в операционной зоне группировки войск "Курск", говорится в сообщении, опубликованном Генеральным штабом.

По словам Сырского, ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны.

"Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует – они разрушены огневым влиянием агрессора", – подчеркнул главком.

Несмотря на то, что россияне привлекли к наступательным действиям значительное количество войск, усиленных северокорейской пехотой, оккупанты понесут значительные потери в живой силе и технике – только в районе Плехового за четыре дня боев оккупанты потеряли фактически батальон пехоты (от 300 человек), рассказал военачальник.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Сырский добавил, что отдельные диверсионно-разведывательные и малые пехоты группы захватчиков, пытающихся проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами украинских войск благодаря заранее созданной системе обороны.

Главком принял решение усилить украинскую группировку необходимыми силами и средствами, в частности, приборами радиоэлектронной борьбы и беспилотной составляющей.

"Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", – подытожил он.

Читайте также Россияне в Сумской области пытаются перерезать логистику ВСУ в Курской области

В последние недели происходит обострение ситуации на Курщине и в Сумской области. 8 марта украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери". Впоследствии появилось видео с поражением оккупантов.

Военные отметили, что командование "видит всю полноту картины" в Курской области и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны – для стабилизации ситуации привлечены резервы главнокомандующего ВСУ.