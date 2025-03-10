Сирський: У Курській області немає загрози оточення українських сил

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі немає загрози оточення українських підрозділів у Курській області. Зараз воєначальник працює в операційній зоні угрупування військ "Курськ", йдеться у повідомлені, опублікованому Генеральним штабом.

За словами Сирського, ситуація на кордоні Сумської області з Курщиною перебуває під контролем Сил оборони.

"Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора", – наголосив головком.

Попри те, що росіяни залучили до наступальних дій значну кількість військ, посилених північнокорейською піхотою, окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці – лише у районі Плєхового за чотири дні боїв окупанти втратили фактично батальйон піхоти (від 300 осіб), розповів воєначальник.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Сирський додав, що окремі диверсійно-розвідувальні й малі піхотні групи загарбників, які намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами українських військ завдяки завчасно створеній системі оборони.

Головком ухвалив рішення посилити українське угрупування необхідними силами та засобами, зокрема, приладами радіоелектронної боротьби та безпілотною компонентою.

"Наразі загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", – підсумував він.

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Упродовж останніх тижнів відбувається загострення ситуації на Курщині та у Сумській області. 8 березня українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі. Таку ж тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, аби закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати". Згодом з'явилося відео з ураженням окупантів.

Військові зазначили, що командування "бачить всю повноту картини" у Курській області та вживає необхідних заходів щодо посилення стійкості оборони – для стабілізації ситуації залучено резерви головнокомандувача ЗСУ.