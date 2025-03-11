Сили оборони нищать штурмові групи росіян, які заходять у Сумську область – речник ДПСУ

Андрій Демченко (Фото: МВС)

Штурмові групи росіян намагаються зайти на територію Сумської області біля населених пунктів Новеньке і Журавка, однак знищуються Силами оборони. Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, Росія не припиняє обстріли прикордонних районів Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Водночас окупанти почали частіше застосовувати безпілотники, хоча раніше переважала артилерія. Щодня прикордонні групи фіксують 150-180 обстрілів.

"По Сумщині зараз в усіх прикута увага до відтинку, де Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Були повідомлення, що росіяни прорвали кордон, сильно заглибилися. Це дещо не відповідає дійсності така інформація", – сказав Демченко.

Він додав, що окупанти і раніше, і зараз намагаються зайти на територію України для того, щоб покращити своє положення відносно своїх дій щодо штурмів українських позицій.

"По Сумщині це, можливо, ворог і виношує плани оточити наше угрупування по Курщині або ж перерізати логістичні шляхи", – зазначив Демченко.

За його словами, плани ворога орієнтовані безпосередньо на два напрямки – поблизу населених пунктів Новеньке та Журавка.

"Це фактично лівий фланг по кордону щодо операції на Курщині. У напрямку Журавки ворог навіть деякий час використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись його прорвати. І тоді колони техніки були спалені Силами оборони України", – розповів речник, додавши, що росіяни продовжують використовувати невеликі штурмові групи, які намагаються заходити на територію України.

Демченко наголосив, що останнім часом ворог активніше застосовує штурмові групи в напрямку Новенького. Їхнє основне завдання – максимально зайти на територію України, накопичити сили, а надалі, коли буде підкріплення, розширювати зону бойових дій уже по українській території.

"Але всі ті групи, які заходять на територію України, знищуються нашими воїнами. Ми використовуємо артилерійські засоби, безпілотні апарати, щоб не дати ворогу можливості закріпитися", – наголосив речник ДПСУ, додавши, що "це така зона, де росіяни вмирають".