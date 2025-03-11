Силы обороны уничтожают штурмовые группы россиян, входящие в Сумскую область – спикер ГПСУ

Андрей Демченко (Фото: МВД)

Штурмовые группы россиян пытаются зайти на территорию Сумской области возле населенных пунктов Новенькое и Журавка, однако уничтожаются Силами обороны. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, Россия не прекращает обстрелы пограничных районов Сумской, Харьковской и Черниговской областей. В то же время оккупанты стали чаще применять беспилотники, хотя раньше преобладала артиллерия. Ежедневно пограничные группы фиксируют 150-180 обстрелов.

"По Сумской области сейчас у всех приковано внимание к отрезку, где Силы обороны Украины ведут операцию в пределах Курской области. Были сообщения, что россияне прорвали границу, сильно углубились. Это несколько не соответствует действительности такая информация", – сказал Демченко.

Он добавил, что оккупанты и раньше, и сейчас пытаются зайти на территорию Украины для того, чтобы улучшить свое положение в отношении своих действий по штурмам украинских позиций.

"По Сумской области это, возможно, враг и вынашивает планы окружить нашу группировку в Курской области или перерезать логистические пути", — отметил Демченко.

По его словам, планы врага ориентированы непосредственно на два направления – вблизи населенных пунктов Новенькое и Журавка.

"Это фактически левый фланг по границе относительно операции в Курской области. В направлении Журавки враг даже некоторое время использовал колонны техники, которые двигались в сторону нашей границы, пытаясь ее прорвать. И тогда колонны техники были сожжены Силами обороны Украины", — рассказал спикер, добавив, что россияне продолжают использовать небольшие группы.

Демченко подчеркнул, что в последнее время враг активнее применяет штурмовые группы в направлении Новенького. Их основная задача – максимально зайти на территорию Украины, накопить силы, а дальше, когда будет подкрепление, расширять зону боевых действий уже по украинской территории.

"Но все те группы, которые заходят на территорию Украины, уничтожаются нашими воинами. Мы используем артиллерийские средства, беспилотные аппараты, чтобы не дать врагу возможности закрепиться", – отметил спикер ГПСУ, добавив, что "это такая зона, где россияне умирают".