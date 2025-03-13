В Сумской области объявили эвакуацию из восьми приграничных населенных пунктов

В ОВА отметили, что отказывающиеся эвакуироваться рискуют своей жизнью и значительно ограничивают действия подразделений ВСУ по уничтожению оккупантов

Эвакуация в Сумской области (Иллюстративное фото 2024: ОВА)

Сумская областная военная администрация приняла решение об обязательной эвакуации из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин. Об этом сообщил глава ОВА Владимир Артюх.

"Сегодня был проведен Совет обороны области, где вопрос ситуации безопасности был ключевым. Заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности. По оперативным данным наших военных, ситуация на границе сегодня напряженная, но контролируемая", – рассказал чиновник.

Он отметил, что подразделения армии РФ не пересекли границу и не захватили ни один населенный пункт на территории Сумщины. Артюх призвал жителей области не доверять российским информационно-психологическим спецоперациям и пользоваться официальными источниками информации.

В то же время, чиновник акцентировал, что на пограничных увеличилась интенсивность действий диверсионных групп оккупантов и применение управляемых авиабомб и FPV-дронов россиян: "От этих враждебных действий мирное население возможно защитить, только проведя эвакуацию жителей приграничья".

Не уточняется, о каких именно населенных пунктах Юнаковской и Миропольской общин идет речь.

Синий цвет – территория, контролируемая ВСУ в Курской области; серый – неизвестно, под чьим контролем, так называемая "серая зона" (Карта: Deepstate)

Синий цвет – территория, контролируемая ВСУ в Курской области; серый – неизвестно, под чьим контролем, так называемая "серая зона" (Карта: Deepstate)

В ближайшее время планируется эвакуировать 543 человека, в том числе детей – для этого будут использовать силы и средства Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Начальник ОВА призвал жителей соответствующих пограничных общин с пониманием поставить в процесс эвакуации и не подвергать опасности себя и своих родных.

"К сожалению, есть проблема сегодня: руководители общин и районных военных администраций отмечают, что есть люди, которые пишут отказы и не собираются эвакуироваться. Я прошу этих людей понять всю серьезность ситуации и принять единственное правильное решение – сохранить свою жизнь", – подчеркнул Артюх.

Он добавил, что не эвакуируемые значительно ограничивают действия подразделений ВСУ по уничтожению оккупантов.

7 марта 2025 года глава Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщил, что на приграничных территориях Сумской области продолжаются сложные бои. Его комментарий появился после информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны к югу от Суджи в Курской области.

8 марта ЦПИ опроверг информацию о массовом прорыве россиян на границе в Сумской области.

11 марта в Государственной пограничной службе сообщили, что штурмовые группы россиян пытаются зайти на территорию Сумской области возле населенных пунктов Новенькое и Журавко, однако уничтожаются Силами обороны.