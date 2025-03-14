Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская операция в Курской области выполнила свою задачу – оттянула войска оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, передает Суспільне.
В то же время он отметил, что ситуация "очень сложная".
"Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на Харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с Восточного направления. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и им будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск", – сообщил украинский лидер.
Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что заявления о якобы "окружении" россиянами украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности – захватчики создают такие заявления ради своих политических целей и давления на Украину и партнеров. Окружения не фиксируют и аналитики Deepstate.
- Накануне, днем 14 марта, лидер США Трамп заявил о "продуктивных" переговорах с диктатором Путиным. Среди прочего, американский лидер утверждал, что именно в этот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом состоянии". Трамп отметил, что просил Путина сохранить им жизнь.
- Президент США не уточнял, где именно якобы произошло это "окружение", но за день до этого российский диктатор в очередной раз утверждал, что в Курской области украинские силы находятся "в полной изоляции".
- Президент Зеленский заявил: "Путин лжет о реальной ситуации на поле боя, он лжет о потерях, он лжет об истинном состоянии своей экономики, пострадавшей от его глупых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу".