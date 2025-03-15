Операція Сил оборони під Курськом триває, оточення немає – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони України станом на 15 березня продовжують виконувати бойові завдання у Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Збройних Сил України Олександра Сирського.

"Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що завдяки боям у Курській області вдалося відтягнути значну кількість російських сил з інших напрямків фронту. Українські військові продовжують стримувати угруповання армії Росії та Північної Кореї на цій ділянці.

Читайте також
Резерви, корейці та атаки на логістику ЗСУ. Що відбувається на Курському напрямку

"Оточення наших військ немає", – підкреслив президент.

Читайте також
Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони – Зеленський
Володимир ЗеленськийоточенняКурська областькурська операція