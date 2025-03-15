Операція Сил оборони під Курськом триває, оточення немає – Зеленський

За словами президента, Курська операція відтягнула значну кількість солдатів РФ з інших напрямків

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони України станом на 15 березня продовжують виконувати бойові завдання у Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Збройних Сил України Олександра Сирського.

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"Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що завдяки боям у Курській області вдалося відтягнути значну кількість російських сил з інших напрямків фронту. Українські військові продовжують стримувати угруповання армії Росії та Північної Кореї на цій ділянці.

"Оточення наших військ немає", – підкреслив президент.

13 березня у ЦПД повідомили, що Росія майже повністю знищила Суджу у Курській області.

14 березня Трамп заявив, що нібито тисячі українських військових "оточені", і зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя. Однак він не уточнював, де саме це сталося.

Того ж дня Генштаб спростував оточення українських військ у Курській області, підкресливши, що такої загрози наразі немає.

Президент Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання – відтягнула війська окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.