Росія майже повністю знищила Суджу – ЦПД

Росія відзвітувала про встановлення контролю над Суджею, Україна не підтверджує

Суджа (Фото: @Смірнов)

Під час наступу в Курській області Росія майже повністю зруйнувала місто Суджа. Про це повідомив керівник Центра протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Бої тривають на околицях міста.

"Російська армія практично повністю знищила Суджу авіаударами, місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало", – написав він.

Інформацію підтверджує головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований", – написав він.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 березня повідомив, що на Курщині українські сили відбили 17 атак. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 керованих авіабомби.

Мапа боїв у Курській області: Генштаб

13 березня Міноборони Росії оголосило про нібито встановлення контролю над Суджею, станом на 14:30 Україна не підтвердила вихід ЗСУ з міста.

Про початок виведення українських військ із Суджі напередодні написав Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на співбесідника, пов’язаного з українською військовою розвідкою.

"Геолокаційні дані, опубліковані 12 березня, показують, що російські війська нещодавно захопили Суджу та просунулися до Заолешенки, безпосередньо на північний захід від Суджі", – повідомили в ISW.

Однак Сирський ввечері 12 березня запевнив, що у передмістях Суджі та районах довкола неї все ще тривають активні бойові дії.

OSINT-спільнота DeepState теж заперечила повний вихід ЗСУ із Суджі та повідомила, що бої тривають на околицях міста.

Суджа (Фото: DeepStateMAP)

"Мережею ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності. Людям, які поширюють такі заяви, варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої", – написали в DeepState.

Станом на 14:30 13 березня ISW та DeepStateMAP не оновлювали свій аналіз ситуації.