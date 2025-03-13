Россия почти полностью уничтожила Суджу – ЦПД

Россия отчиталась об установлении контроля над Суджей, Украина не подтверждает

Суджа (Фото: @Смирнов)

При наступлении в Курской области Россия почти полностью разрушила город Суджа. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Бои продолжаются в окрестностях города.

"Российская армия практически полностью уничтожила Суджу авиаударами, город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских построек там мало", – написал он.

Информацию подтверждает главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

"Российская авиация совершила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен", – написал он.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 марта сообщил, что в Курской области украинские силы отразили 17 атак. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 – из реактивных систем залпового огня, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 управляемых авиабомбы.

Карта боев в Курской области: Генштаб

13 марта Минобороны России объявило о якобы установлении контроля над Суджей, по состоянию на 14:30 Украина не подтвердила выход ВСУ из города.

О начале вывода украинских войск из Суджи накануне написал Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на собеседника, связанного с украинской военной разведкой.

"Геолокационные данные, опубликованные 12 марта, показывают, что российские войска недавно захватили Суджу и продвинулись в Заолешенки, непосредственно северо-западнее Суджи", – сообщили в ISW.

Однако Сырский вечером 12 марта заверил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее все еще продолжаются активные боевые действия.

OSINT-сообщество DeepState тоже отрицало полный выход ВСУ из Суджи и сообщило, что бои продолжаются в окрестностях города.

Суджа (Фото: DeepStateMAP)

"Соцсетями распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности. Людям, распространяющим такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окрестностях города, где продолжаются бои", — написали в DeepState.

По состоянию на 14:30 13 марта ISW и DeepStateMAP не обновляли свой анализ ситуации.