Россия почти полностью уничтожила Суджу – ЦПД
Суджа (Фото: @Смирнов)

При наступлении в Курской области Россия почти полностью разрушила город Суджа. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Бои продолжаются в окрестностях города.

"Российская армия практически полностью уничтожила Суджу авиаударами, город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских построек там мало", – написал он.

Информацию подтверждает главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Российская авиация совершила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен", – написал он.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 марта сообщил, что в Курской области украинские силы отразили 17 атак. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 – из реактивных систем залпового огня, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 управляемых авиабомбы.

Россия почти полностью уничтожила Суджу – ЦПД
Карта боев в Курской области: Генштаб

13 марта Минобороны России объявило о якобы установлении контроля над Суджей, по состоянию на 14:30 Украина не подтвердила выход ВСУ из города.

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О начале вывода украинских войск из Суджи накануне написал Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на собеседника, связанного с украинской военной разведкой.

"Геолокационные данные, опубликованные 12 марта, показывают, что российские войска недавно захватили Суджу и продвинулись в Заолешенки, непосредственно северо-западнее Суджи", – сообщили в ISW.

Однако Сырский вечером 12 марта заверил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее все еще продолжаются активные боевые действия.

OSINT-сообщество DeepState тоже отрицало полный выход ВСУ из Суджи и сообщило, что бои продолжаются в окрестностях города.

Россия почти полностью уничтожила Суджу – ЦПД
Суджа (Фото: DeepStateMAP)

"Соцсетями распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности. Людям, распространяющим такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окрестностях города, где продолжаются бои", — написали в DeepState.

По состоянию на 14:30 13 марта ISW и DeepStateMAP не обновляли свой анализ ситуации.

  • С прошлой недели в Курской области наблюдается существенное обострение. Россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
  • Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи, – и у них "очень большие потери".
  • 10 марта Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил. В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют, что украинские воины якобы взяты в кольцо.
  • 12 марта Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней воинов.
  • 13 марта в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Курской области.

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