Сырский: В пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия
В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
По его словам, россияне применяют штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и спецназовцев с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.
Сырский подчеркнул, что российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.
"В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневры на более выгодные рубежи", – сказал он, добавив, что активно работают дроны и артиллерия.
Сырский отметил, что по состоянию на 18:00 на Курском направлении украинские войска отражали восемь штурмовых действий противника.
Он добавил: несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, ВСУ будут держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.
- 8 марта украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери".
- 10 марта главком Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил.
- 12 марта Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней воинов.