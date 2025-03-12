Сырский: В пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия

Несмотря на усиленное давление РФ, ВСУ будут держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо, заявил главком

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, россияне применяют штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и спецназовцев с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Сырский подчеркнул, что российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.

"В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневры на более выгодные рубежи", – сказал он, добавив, что активно работают дроны и артиллерия.

Сырский отметил, что по состоянию на 18:00 на Курском направлении украинские войска отражали восемь штурмовых действий противника.

Он добавил: несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, ВСУ будут держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.