Сирський: У передмістях Суджі та районах довкола неї тривають активні бойові дії

Попри посилений тиск Росії, ЗСУ триматимуть оборону в Курській області стільки, скільки це буде доцільно та необхідно, заявив головком

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, тривають активні бойові дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, росіяни застосовують штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та спецпризначенців з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області та перенесення бойових дій на територію Сумської й Харківської областей.

Сирський наголосив, що російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.

"У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі", – сказав він, додавши, що активно працюють дрони та артилерія.

Сирський зазначив, що станом на 18:00 на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмових дій противника.

Він додав: попри посилений тиск російсько-північнокорейської армії, ЗСУ триматимуть оборону в Курській області стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.