По словам президента, Курская операция отвлекла значительное количество солдат РФ по другим направлениям

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Силы обороны Украины по состоянию на 15 марта продолжают выполнять боевые задания в Курской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главкома Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

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"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что благодаря боям в Курской области удалось оттянуть значительное количество российских сил по другим направлениям фронта. Украинские военные продолжают сдерживать группировку армии России и Северной Кореи на этом участке.

"Окружения наших войск нет", – подчеркнул президент.

13 марта в ЦПД сообщили, что Россия почти полностью уничтожила Суджу в Курской области.

14 марта Трамп заявил, что якобы тысячи украинских военных "окружены" и отметил, что просил Путина сохранить им жизнь. Однако он не уточнял, где именно это произошло.

В тот же день Генштаб опроверг оцепление украинских войск в Курской области, подчеркнув, что такой угрозы пока нет.

Президент Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу – оттянула войска кафиров из Покровского, Харьковского и Сумского направлений.