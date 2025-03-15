Операция Сил обороны под Курском продолжается, окружения нет – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Силы обороны Украины по состоянию на 15 марта продолжают выполнять боевые задания в Курской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главкома Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что благодаря боям в Курской области удалось оттянуть значительное количество российских сил по другим направлениям фронта. Украинские военные продолжают сдерживать группировку армии России и Северной Кореи на этом участке.

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"Окружения наших войск нет", – подчеркнул президент.

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